Астрономы создали 3D-карту Млечного Пути, состоящую из 2 миллиардов звезд

Британские астрономы разработали новую 3D-карту Млечного Пути, состоящую из почти двух миллиардов звезд, считая, что это поможет пролить свет на историю возникновения галактики.

Подробная карта, которая была разработана на основании полученных данных космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства.

Данная организация имеет два телескопа, которые могут сканировать Млечный путь с расстояния около 930 000 миль (1,5 миллиона км) от Земли.

Доктор Пол ван Левен из Кембриджского университета, который является главным руководителем исследования заявил, что Gaia может измерять расстояния до сотен миллионов объектов.

Они даже могут находиться на расстоянии многих тысяч световых лет, с точностью, эквивалентной измерению толщины волоса на расстоянии более 2000 километров.