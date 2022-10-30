Илон Маск отпраздновал с друзьями Хэллоуин в замке Дракулы
2022-10-30 20:37
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, самый богатый человек в мире, пригласил десятки миллиардеров и знаменитостей на специальную вечеринку в честь Хэллоуина в замке Бран в Румынии.
Замок Бран, также известный как замок Дракулы, из-за его связи с легендарным правителем Валахии Владом Цепешем, расположен недалеко от Брашова, в самом сердце Румынии.
Илон Маск забронировал весь замок для этой эксклюзивной вечеринки, куда он пригласил, среди прочих, своего друга и соучредителя PayPal Питера Тиля, а также соучредителей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа, сообщают местные СМИ. MediaFlux.ro, а также актрису Анджелину Джоли.
Опубликовано: Силивончик Алина
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Илон Маск отпраздновал с друзьями Хэллоуин в замке Дракулы
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