Представители американской демократической партии могут проиграть промежуточные выборы в Конгресс Соединённых Штатов.

30 октября подавляющее большинство информационных агентств США опубликовали результаты независимых социологических опросов, которые свидетельствуют о том, что перед началом промежуточных выборов в Конгресс большинство граждан страны поддерживают республиканскую партию. Также соцопросы свидетельствуют о том, что 79% американцев видят признаки деградации США при власти демократов.

По мнению некоторых англоязычных СМИ, в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Вашингтон может прекратить оказывать военную помощь Украине.