СМИ: демократы США проиграют промежуточные выборы в Конгресс республиканцам
2022-10-30 22:51
Представители американской демократической партии могут проиграть промежуточные выборы в Конгресс Соединённых Штатов.
30 октября подавляющее большинство информационных агентств США опубликовали результаты независимых социологических опросов, которые свидетельствуют о том, что перед началом промежуточных выборов в Конгресс большинство граждан страны поддерживают республиканскую партию. Также соцопросы свидетельствуют о том, что 79% американцев видят признаки деградации США при власти демократов.
По мнению некоторых англоязычных СМИ, в случае победы республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Вашингтон может прекратить оказывать военную помощь Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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