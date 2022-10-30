Японским ученым удалось вырастить волосы в пробирке
В ближайшей перспективе их можно будет пересаживать страдающим от облысения людям.
Исследователи из Национального университета японского города Йокогама смогли сделать невозможное.
Им удалось вырастить волосяные фолликулы (корни) в пробирке, из которых в течение 23 дней дней выросли волосы длиной около 3 миллиметров.
Причем все волосы уже имели определенный окрас.
Это открытие теперь поможет многим людям, которые страдают очаговыми облысениями (аллопециями) или полностью лысые, вновь обрести шевелюру.
Искусственно выращенные волосы уже пересаживали в кожу животных, где они продолжали формироваться.
Ученые уверены, что очень скоро такие операции можно будет делать и людям.
Опубликовано: Наталья Павлова
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