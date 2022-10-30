Японским ученым удалось вырастить волосы в пробирке

В ближайшей перспективе их можно будет пересаживать страдающим от облысения людям.

Исследователи из Национального университета японского города Йокогама смогли сделать невозможное.

Им удалось вырастить волосяные фолликулы (корни) в пробирке, из которых в течение 23 дней дней выросли волосы длиной около 3 миллиметров.

Причем все волосы уже имели определенный окрас.

Это открытие теперь поможет многим людям, которые страдают очаговыми облысениями (аллопециями) или полностью лысые, вновь обрести шевелюру.

Искусственно выращенные волосы уже пересаживали в кожу животных, где они продолжали формироваться.

Ученые уверены, что очень скоро такие операции можно будет делать и людям.