В детстве Светлана Ходченкова мыла подъезды, чтобы помочь своей маме
Ее путь в кинематограф был долгим и непростым. А сейчас она снимается даже в Голливуде.
Светлана Ходченкова родилась в Москве, но первые годы жизни провела в городке Железнодорожный недалеко от Балашихи.
Маленькую Свету растила только мама, и им приходилось несладко.
Чтобы прожить, маме приходилось работать сразу в нескольких местах.
А уже в 13 лет Светлана помогала ей убирать подъезды, чтобы внести хоть какую-то лепту в семейный бюджет.
В раннем детстве будущая актриса попала на кастинг к фильму, но не прошла его.
С тех пор мечта об актерской карьере не покидала юную Ходченкову, хотя на время с ней пришлось расстаться.
Зато Светлане повезло в 15 лет подписать контракт с модельным агентством, после чего она уехала на работу в Японию.
Свой первый модельный заработок девушка потратила на... установку домашнего телефона, которого у них с мамой раньше не было.
Карьера модели дала возможность Светлане заработать, но все же ее мечтой было актерство.
Тайком от мамы она подала документы в знаменитую "Щуку".
И хотя мать не верила, что поступить в подобное учебное заведение без знакомств и блата невозможно, Светлана это сделала.
И сразу же карьера девушки пошла вверх - она начала сниматься в кино уже на первом курсе.
Сегодня Ходченкова является одной из востребованных российских актрис, которая к тому же периодически снимается у известных режиссеров Голливуда.
Опубликовано: Наталья Павлова
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