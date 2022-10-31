В детстве Светлана Ходченкова мыла подъезды, чтобы помочь своей маме

Ее путь в кинематограф был долгим и непростым. А сейчас она снимается даже в Голливуде.

Светлана Ходченкова родилась в Москве, но первые годы жизни провела в городке Железнодорожный недалеко от Балашихи.

Маленькую Свету растила только мама, и им приходилось несладко.

Чтобы прожить, маме приходилось работать сразу в нескольких местах.

А уже в 13 лет Светлана помогала ей убирать подъезды, чтобы внести хоть какую-то лепту в семейный бюджет.

В раннем детстве будущая актриса попала на кастинг к фильму, но не прошла его.

С тех пор мечта об актерской карьере не покидала юную Ходченкову, хотя на время с ней пришлось расстаться.

Зато Светлане повезло в 15 лет подписать контракт с модельным агентством, после чего она уехала на работу в Японию.

Свой первый модельный заработок девушка потратила на... установку домашнего телефона, которого у них с мамой раньше не было.

Карьера модели дала возможность Светлане заработать, но все же ее мечтой было актерство.

Тайком от мамы она подала документы в знаменитую "Щуку".

И хотя мать не верила, что поступить в подобное учебное заведение без знакомств и блата невозможно, Светлана это сделала.

И сразу же карьера девушки пошла вверх - она начала сниматься в кино уже на первом курсе.

Сегодня Ходченкова является одной из востребованных российских актрис, которая к тому же периодически снимается у известных режиссеров Голливуда.