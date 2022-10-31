Козакова вышла вернулась на сцену через 3 месяца после родов

Актриса Мария Козакова и дочь Алены Яковлевой не стала долго ждать после рождения ребенка, чтобы вернуться к любимой работе.

Актриса Мария Козакова приступила к работе, вернувшись на сцену всего спустя 3 месяца после рождения дочки Иванны.

Новостью о возвращении Козаковой в соцсетях поделилась ее мама и коллега по сцене и экрану Алена Яковлева, являющаяся наследницей легенды совесткого и российского кинематографа Юрия Яковлева.

Яковлева и Козакова сыграли вместе в спектакле "Лес" на сцене Московского академического театра сатиры. Мария решила наслаждаться счастьем материнства и работать при этом.