Козакова вышла вернулась на сцену через 3 месяца после родов
2022-10-31 10:40
Актриса Мария Козакова и дочь Алены Яковлевой не стала долго ждать после рождения ребенка, чтобы вернуться к любимой работе.
Актриса Мария Козакова приступила к работе, вернувшись на сцену всего спустя 3 месяца после рождения дочки Иванны.
Новостью о возвращении Козаковой в соцсетях поделилась ее мама и коллега по сцене и экрану Алена Яковлева, являющаяся наследницей легенды совесткого и российского кинематографа Юрия Яковлева.
Яковлева и Козакова сыграли вместе в спектакле "Лес" на сцене Московского академического театра сатиры. Мария решила наслаждаться счастьем материнства и работать при этом.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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