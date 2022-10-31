80% жителей Киева остались без водоснабжения
2022-10-31 12:52
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что около 80% жителей столицы Украины остались без водоснабжения.
31 октября киевский градоначальник Виталий Кличко, ссылаясь на «Киевводоканал», сообщил о том, что на данный момент около 80% жителей столицы Украины остались без водоснабжения из-за повреждения объекта энергетики в окраинах Киева.
Кличко добавил, что в настоящее время после повреждения местного объекта энергетики ещё 350 000 квартир Киева остались без электричества.
Мэр Киева также утверждает, что специалисты проводят все необходимые ремонтные работы, чтобы вернуть свет и воду в дома киевлян.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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