80% жителей Киева остались без водоснабжения

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что около 80% жителей столицы Украины остались без водоснабжения.

31 октября киевский градоначальник Виталий Кличко, ссылаясь на «Киевводоканал», сообщил о том, что на данный момент около 80% жителей столицы Украины остались без водоснабжения из-за повреждения объекта энергетики в окраинах Киева.

Кличко добавил, что в настоящее время после повреждения местного объекта энергетики ещё 350 000 квартир Киева остались без электричества.

Мэр Киева также утверждает, что специалисты проводят все необходимые ремонтные работы, чтобы вернуть свет и воду в дома киевлян.