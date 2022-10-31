Молодые альфонсы пользовались популярностью и богатством Мадонны на полную катушку

Юных любовников в жизни поп-королевы было немало. За счет нее они стали богатыми и знаменитыми.

Не единожды Мадонна оказывала свое расположение молодым мужчинам, которые жили за ее счет.

Одним из них стал 20-летний манекенщик Хесус Лус, с которым звезда познакомилась на очередной фотосессии.

Юноша был почти в три раза младше звезды.

Быстро вспыхнувший между ними роман привел к тому, что певица взяла бой-френда на свое полное обеспечение, чем Хесус с удовольствием воспользовался.

До этого момента молодой человек имел нестабильные, эпизодические заработки, но тем не менее обожал богемную жизнь. Его бесконечные долги привели к тому, что кредиторы начали угрожать ему расправой.

Встреча с Мадонной круто изменила его жизнь - она оплатила все его счета и страховки, погасила все долги, полностью обновила гардероб и выплачивала ему немалое содержание.

Кроме того, дива дарила любовнику неприлично дорогие подарки.

Благодаря Мадонне, Лус обрел широкую популярность и стал получать огромные гонорары за работу манекенщиком.

Когда поползли слухи о грядущей свадьбе, Хесус вдруг наскучил Мадонне, и они расстались. Их отношения длились ровно год.

Следующим избранником поп-звезды стал Абубкар Сумахоро - 25-летний танцор и модель.

Он тоже жил на полном довольствии возлюбленной, но этот роман был намного короче и продлился всего шесть месяцев.

За время романа молодой человек также приобрел популярность, которая помогла ему в построении дальнейшей карьеры.