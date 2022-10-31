Молодые альфонсы пользовались популярностью и богатством Мадонны на полную катушку
Юных любовников в жизни поп-королевы было немало. За счет нее они стали богатыми и знаменитыми.
Не единожды Мадонна оказывала свое расположение молодым мужчинам, которые жили за ее счет.
Одним из них стал 20-летний манекенщик Хесус Лус, с которым звезда познакомилась на очередной фотосессии.
Юноша был почти в три раза младше звезды.
Быстро вспыхнувший между ними роман привел к тому, что певица взяла бой-френда на свое полное обеспечение, чем Хесус с удовольствием воспользовался.
До этого момента молодой человек имел нестабильные, эпизодические заработки, но тем не менее обожал богемную жизнь. Его бесконечные долги привели к тому, что кредиторы начали угрожать ему расправой.
Встреча с Мадонной круто изменила его жизнь - она оплатила все его счета и страховки, погасила все долги, полностью обновила гардероб и выплачивала ему немалое содержание.
Кроме того, дива дарила любовнику неприлично дорогие подарки.
Благодаря Мадонне, Лус обрел широкую популярность и стал получать огромные гонорары за работу манекенщиком.
Когда поползли слухи о грядущей свадьбе, Хесус вдруг наскучил Мадонне, и они расстались. Их отношения длились ровно год.
Следующим избранником поп-звезды стал Абубкар Сумахоро - 25-летний танцор и модель.
Он тоже жил на полном довольствии возлюбленной, но этот роман был намного короче и продлился всего шесть месяцев.
За время романа молодой человек также приобрел популярность, которая помогла ему в построении дальнейшей карьеры.
Опубликовано: Наталья Павлова
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