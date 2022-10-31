Варшавер предложил Поргиной перейти в другой театр, когда артистка попросила главную роль

Глава "Ленкома" Марк Варшавер предложил вдове Николая Караченцова, актрисе Людмиле Поргиной перейти в другой театр, так как отношения у них не ладятся.

Актриса Людмила Поргина заявила о конфликте с главой театра "Ленком" Марком Варшавером, который предложил артистке перейти в другой храм искусств.

73-летняя Поргина пожаловалась на главу театра в эфире телевизионного канала.

Людмила жалуется, что устала играть в массовке. К Варшаверу актриса направилась, чтобы попросить главную роль, но тот принял знаменитость в штыки.

Варшавер заявил, что, может, в другом театре ей дадут хорошую роль, он не против, чтобы та уволилась и нашла себе новую работу.