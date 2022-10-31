Отец Илона Маска тиранил и издевался над сыном, и завел ребенка от приемной дочери

Эррол Маск, отец Илона Маска был человеком жестким, склонным к тирании из-за чего детство и юность его сына были сильно омрачены жестокими проявлениями родителя.

Отец миллиардера Илона Маска Эррол Маск всегда имел сложные отношения с собственными детьми. Илон сегодня в открытую признается, что не получал необходимой родительской любви и поддержки от своего отца.

Эррол всегда был жестким и властным человеком, который привык помыкать окружающими, и, конечно, в первую очередь от его токсичности страдали его дети.

В свою очередь Эррол резко отвергает обвинения сына, говоря, что тот просто наговаривает на него, будучи недостаточно зрелой личностью, которая хранит и лелеет детские обиды.

Можно, конечно, списывать все на сложные взаимоотношения в семье, но один поступок Эррола заставляет все же с большим доверием отнестись к обвинениям его сына.

Дело в том, что отец Илона Маска в семидесятидвухлетнем возрасте в очередной раз стал отцом. И ребенка от него родила тридцатилетняя женщина Яна Безуиденхут.

В этом обстоятельстве не было бы ничего особенного, ведь многие состоятельные люди заводят роман с гораздо более молодыми женщинами, и обзаводятся потомством в зрелые годы.

Дело здесь в другом. Яна Безуиденхут является приемной дочерью Эррола, и воспитывалась она в семье Маск с того момента, как ей исполнилось четыре года. Илон всю жизнь считал Яну своей сестрой. А с ее приемной матерью Эррол прожил восемнадцать лет. И вот, разведясь, он закрутил интрижку с приемной дочкой, от которой и родился маленький сын.

С точки зрения законодательства предъявить Эрролу Маску, конечно, нечего. С биологической точки зрения Яна не является его дочерью, следовательно инцеста как такового не было.

К тому же на момент их отношений женщина уже была взрослой, так что и в совращении несовершеннолетних его тоже не обвинишь. Но сам факт того, что мужчина пошел на такой неоднозначный шаг, многое говорит о его моральном облике.

Надо сказать, что Яна тоже не росла в здоровой атмосфере. У женщины есть проблемы с зависимостями, которые тоже не появляются в семьях с нормальным психологическим климатом.

И даже рождение младшего сына не было лишено скандальности. Эррол потребовал проведения генетической экспертизы на установление отцовства. Он не был уверен в том, что является отцом ребенка, и предполагал, что Яна могла заявить об этом из меркантильных соображений.

В любом случае, какой бы ни была оценка поведения Эррола, ясно, что Илон вырос в весьма проблемной семье. Конечно же, во главе его претензий к отцу стоит не связь последнего с его сестрой, пусть и приемной, а то неблагожелательное отношение, которое он транслировал в адрес сына.

И то, что семья была состоятельной, и детям, пока Илон рос, были доступны различные материальные блага, ничуть не умаляет то психологической давление, которое они испытали в самом нежном возрасте.