Как нужно готовить хвойные культуры к зиме: опытные дачники знают ответ

Чтобы хвойный сад легко пережил морозы, следует позаботиться об этом еще осенью. Эксперты расскажут, что нужно делать накануне зимы.

Как делается влагозарядковый полив

Делать его нужно обязательно, особенно, если лето выдалось сухим и жарким. Большого внимания требуют молодые деревья, младше трех лет.

Проверить, достаточно ли влаги в почве, можно так. Выкопать в земле ямку на 40 см, взять оттуда комочек земли и сжать в кулаке.

Если она влажная, остается мокрый след, комочек не рассыпается и держит форму, значит, влажность почвы достаточная.

Поливать перед зимой нужно при температуре от +1 до +3.

Мелкие деревья требуют до двух ведер воды, особям 3-7 лет нужно 5-10 ведер, крупные хвойные нуждаются в 10-15 ведрах на каждый метр квадратный приствольного круга.

Чем подкормить

Устойчивость к морозам помогают развить фосфор, кальций, калий, магний, кремний. Можно купить готовую смесь для хвойных культур.

Вредители и болезни

Ветки, которые пожелтели и отмирают, надо убирать и сжигать. Профилактические опрыскивания от грибковых болезней не будут лишними.

Делать это надо в сухой день при температуре выше +5.

Подойдут препараты с медью ("Абига-Пик", "Ордан"), стробилурины ("Строби"), смесь из дитиокарбамата и фениламида ("Ридомил голд МЦ"), триазолы ("Ракурс", "Топаз", "Скор").

Повторить обработку надо по весне.

Мульчирование

В первую очередь это касается молодых саженцев. В качестве мульчи для приствольного круга подойдут сухой торф, перепревший компост, опилки.

Толщина слоя - до 20 см. Снять его нужно рано весной, чтобы почва быстрее оттаивала - тогда дерево не пересохнет.

Как защитить от внешних факторов

Чтобы ветер и снег не поломали или не испортили форму веток, их нужно легонько стянуть, например, капроновым шпагатом.

Закрывать от солнца тоже надо, помогает в этом плотный нетканый материал, мешковина, обычная марля, крафт-бумага. "Одевать" деревце надо при температуре от -6 до -10 градусов.

Что нужно укрывать

Молодые посадки возрастом 3-4 года. Виды и сорта деревьев, которые не стойки к морозам, боятся ожогов. Такие особи нуждается иногда в дополнительном укрытии с южной стороны.

Здесь расставляются затеняющие щиты.

В какой срок снимать укрытие

Весной после оттаивания почвы, но в пасмурную погоду. Так растение постепенно и безболезненно подготовится к приему солнечных процедур.