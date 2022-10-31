Олег Тиньков отказался от гражданства России

Российский предприниматель Олег Тиньков заявил о своём решении отказаться от российского гражданства.

В понедельник, 31 октября 2022 года, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в социальных сетях сообщил своим подписчикам о том, что принял окончательное решение отказаться от гражданства Российской Федерации.

Также известный предприниматель Тиньков прикрепил в данной публикации фотографию справки, которая подтверждает его выход из российского гражданства.