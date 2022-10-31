В Нидерландах начались крупные учения десантных сил НАТО
В Минобороны Нидерландов объявили о начале учений НАТО по отработке воздушно-десантных операций.
В Нидерландах стартовали крупные учения НАТО по отработке проведения воздушно-десантных операций, сообщили в Министерстве обороны королевства.
Как сообщили в оборонном ведомстве страны в маневрах примут участие военнослужащие из Нидерландов, Германии, Польши и США.
В Минобороны Нидерландов рассказали, что учения продляться до 18 ноября. Для местных жителей создан специальный сайт, на котором можно пожаловаться на шум или заявить о возможном ущербе, причиненном во время действий войск.
Опубликовано: Максим Алексеев
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