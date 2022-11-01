Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков добровольно отказался от гражданства РФ
2022-11-01 08:29
Бывший глава и основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков принял решение по отказу от российского гражданства.
Утром вторника российский бизнесмен Олег Тиньков опубликовал новое сообщение на одной из своих страниц в мессенджерах, где публично заявил о принятии окончательного решения по одностороннему и добровольному отказу от гражданства Российской Федерации, которое он получил по праву рождения.
Тиньков сопроводил пост с данной новостью фотографией справки, которая доказывает, что миллиардер действительно подтверждает факт прекращения гражданства России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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