Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков добровольно отказался от гражданства РФ

Бывший глава и основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков принял решение по отказу от российского гражданства.

Утром вторника российский бизнесмен Олег Тиньков опубликовал новое сообщение на одной из своих страниц в мессенджерах, где публично заявил о принятии окончательного решения по одностороннему и добровольному отказу от гражданства Российской Федерации, которое он получил по праву рождения.

Тиньков сопроводил пост с данной новостью фотографией справки, которая доказывает, что миллиардер действительно подтверждает факт прекращения гражданства России.