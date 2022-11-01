Politico: Киев боится потерять финансирование от США после победы республиканцев
2022-11-01 08:53
Издание Politico уведомляет, что правительство Украины опасается лишиться американской помощи из-за возможной победы членов республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс Соединённых Штатов.
1 ноября колумнист газеты Politico Дэниел Вайдич сообщил, что администрация Владимира Зеленского опасается потерять внушительную часть помощи Киеву со стороны Вашингтона, если сенаторы-республиканцы займут большинство мест в американском Конгрессе по итогам промежуточных выборов, который состоятся уже в этом месяце.
По мнению Вайдича, в Киеве уверены, что в случае победы республиканской партии на выборах Соединённые Штаты продолжат поставлять оружие Украине, но могут прекратить оказывать финансовую поддержку.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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