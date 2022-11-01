Войска РФ приступили к испытанию винтовки калибра НАТО 308 win в зоне СВО

Издание "РИА Новости" уведомляет, что российские военные в зоне спецоперации получили винтовку калибра, характерного для стандартов Североатлантического альянса.

В среду военные корреспонденты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на инсайдера в Министерстве обороны России сообщили, что одно из снайперских подразделений, задействованных на участке специальной военной операции, получили самозарядную винтовку калибра 308 win, который используется войсками НАТО.

По данным "РИА Новости", российские снайперы сперва проведут тренировки с этой винтовкой на специализированных полигонах, после чего смогут испытать её в боевых действиях в ходе специальной военной операции.