Певица Мария Максакова заявила, что у Аллы Пугачевой отнимут замок в Подмосковье

Оперная певица подчеркнула, что одобряет позицию Примадонны и ждёт ее новых жестких заявлений.

Оперная певица Мария Максакова заявила, что имущество Аллы Пугачёвой в России «всё равно отберут», так что Примадонне не стоит держаться за недвижимость в РФ, сообщает Рамблер.

«Ничего из имущества в России не стоит моих чувств, все остальное наживное. У Пугачевой все равно отнимут ее замок», – считает Мария.

Певица привела в пример свою историю: она сейчас проживает на Украине, потому что от нее отказались родные в России.

«Понимаю, что у Аллы Борисовны эмоциональная привязанность ко всему этому. Я также когда-то находилась в сложном положении, так как у меня отбирала все моя семья, толкая к ошибочным решениям. К этому подключили моих старших детей. Алла совершает ошибку своим дальнейшим молчанием» – подытожила Максакова.