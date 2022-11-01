Певица Мария Максакова заявила, что у Аллы Пугачевой отнимут замок в Подмосковье
Оперная певица подчеркнула, что одобряет позицию Примадонны и ждёт ее новых жестких заявлений.
Оперная певица Мария Максакова заявила, что имущество Аллы Пугачёвой в России «всё равно отберут», так что Примадонне не стоит держаться за недвижимость в РФ, сообщает Рамблер.
«Ничего из имущества в России не стоит моих чувств, все остальное наживное. У Пугачевой все равно отнимут ее замок», – считает Мария.
Певица привела в пример свою историю: она сейчас проживает на Украине, потому что от нее отказались родные в России.
«Понимаю, что у Аллы Борисовны эмоциональная привязанность ко всему этому. Я также когда-то находилась в сложном положении, так как у меня отбирала все моя семья, толкая к ошибочным решениям. К этому подключили моих старших детей. Алла совершает ошибку своим дальнейшим молчанием» – подытожила Максакова.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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