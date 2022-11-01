Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России

Российский предприниматель Олег Тиньков удалил ранее опубликованный пост, в котором он сообщал об отказе от российского гражданства.

Утром среды основатель и бывший владелец компании "Тинькофф Банк" Олег Тиньков удалил пост в социальных сетях, где ранее публично заявил о том, что он принял решение отказаться от гражданства Российской Федерации, приступив к началу осуществления процедуры по выходу из гражданства РФ.

Днём ранее Тиньков обнародовал фотографию справки, которая свидетельствует о том, что предприниматель добровольно решил прекратить своё российское гражданство.