Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
2022-11-01 10:48
Российский предприниматель Олег Тиньков удалил ранее опубликованный пост, в котором он сообщал об отказе от российского гражданства.
Утром среды основатель и бывший владелец компании "Тинькофф Банк" Олег Тиньков удалил пост в социальных сетях, где ранее публично заявил о том, что он принял решение отказаться от гражданства Российской Федерации, приступив к началу осуществления процедуры по выходу из гражданства РФ.
Днём ранее Тиньков обнародовал фотографию справки, которая свидетельствует о том, что предприниматель добровольно решил прекратить своё российское гражданство.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
Трасс повергла Американцев в шок глупостью своим сообщением в переписке с Блинкеном
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран
Null Stern - экологический отель без стен и потолков в Швейцарии
МИД РФ: продолжения зерновой сделки не будет без расследования терактов в Севастополе