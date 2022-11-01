Рыбаков: "Вы войдёте в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы”

Постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил: "Вы войдёте в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы".

Белорусский дипломат Валентин Рыбаков заявил: - «Я хотел бы обратиться к тем, кто разрабатывает и реализует эти санкции. Вы лишаете людей основного права – права на жизнь, но после этого имеете наглость поучать нас, как нам соблюдать права человека в вашем, естественно, понимании.»

Так же он добавил: «Рано или поздно, вы будете просто сметены либо собственными народами, либо миллионами тех, кто придёт к Вам из стран, которые Вы сегодня разрушаете. И придут эти люди к вам не за мифическими правами человека, в вашем понимании, а за куском хлеба, чтобы накормить свои семьи, своих детей. А вы, я думаю, войдёте в историю, не как политики, а как преступники и серийные убийцы!»