Зоологи объяснили, почему кошкам нравится запах валерьянки
Некоторые категории кошачьих проявляют полное равнодушие к этому сильному запаху.
Все знают, что коты буквально "тащатся" от запаха валерианы.
Возбуждающее действие это растение оказывает и на более крупных представителей семейства кошачьих - пум, тигров, львов.
Как правило, настойка валерианы их возбуждает, что приводит к состоянию эйфории и неадекватному поведению.
Но у некоторых категорий "усатых-полосатых" наступает обратное состояние: они испытывают к валерьянке отвращение и даже страх или полностью равнодушны к ее запаху.
Зоологи высказывают несколько причин, по которым кошки могут так любить валерьянку.
Эта любовь может вызываться желанием использовать валериану как лекарство.
Известно, что в дикой природе кошачьи инстинктивно ищут корень валерианы при проблемах с желудочно-кишечным трактом (эта трава расслабляет желудок).
Вторая причина - привыкание и наркотическая зависимость, которая проявляется повышенным возбуждением и наступающим сном сразу после приема препарата.
И третья возможная причина кроется в проявлении полового инстинкта - запах валерьянки напоминает запах феромнов, которые выделяет моча самок в брачный сезон.
Не реагируют на него только котята до трех месяцев и почти не реагируют кастрированные коты.
У кошек этот запах вызывает гормональную реакцию, потому что напоминает им о котах.
Опубликовано: Наталья Павлова
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