Зоологи объяснили, почему кошкам нравится запах валерьянки

Некоторые категории кошачьих проявляют полное равнодушие к этому сильному запаху.

Все знают, что коты буквально "тащатся" от запаха валерианы.

Возбуждающее действие это растение оказывает и на более крупных представителей семейства кошачьих - пум, тигров, львов.

Как правило, настойка валерианы их возбуждает, что приводит к состоянию эйфории и неадекватному поведению.

Но у некоторых категорий "усатых-полосатых" наступает обратное состояние: они испытывают к валерьянке отвращение и даже страх или полностью равнодушны к ее запаху.

Зоологи высказывают несколько причин, по которым кошки могут так любить валерьянку.

Эта любовь может вызываться желанием использовать валериану как лекарство.

Известно, что в дикой природе кошачьи инстинктивно ищут корень валерианы при проблемах с желудочно-кишечным трактом (эта трава расслабляет желудок).

Вторая причина - привыкание и наркотическая зависимость, которая проявляется повышенным возбуждением и наступающим сном сразу после приема препарата.

И третья возможная причина кроется в проявлении полового инстинкта - запах валерьянки напоминает запах феромнов, которые выделяет моча самок в брачный сезон.

Не реагируют на него только котята до трех месяцев и почти не реагируют кастрированные коты.

У кошек этот запах вызывает гормональную реакцию, потому что напоминает им о котах.