ЕС и США активизировали военную помощь для Молдавии
2022-11-01 13:18
Посол США в Кишиневе рассказал о значительном росте военной помощи для Молдавии со стороны США и Европейского союза.
США и Европейский союз активизировали военную помощь для Молдавии, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.
"Соединенные штаты, ЕС и другие наши партнеры занчительно расширили помощь Молдавии, в том числе военную", - сказал он.
Кент Логсдон подчеркнул, что США готов рассмотреть вопрос поставок в страну вооружение и военной техники, но эта тема пока не обсуждалась. Вашингтон внимательно следит за развитием событий, добавил посол.
Опубликовано: Максим Алексеев
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