ЕС и США активизировали военную помощь для Молдавии

Посол США в Кишиневе рассказал о значительном росте военной помощи для Молдавии со стороны США и Европейского союза.

США и Европейский союз активизировали военную помощь для Молдавии, заявил посол США в Кишиневе Кент Логсдон.

"Соединенные штаты, ЕС и другие наши партнеры занчительно расширили помощь Молдавии, в том числе военную", - сказал он.

Кент Логсдон подчеркнул, что США готов рассмотреть вопрос поставок в страну вооружение и военной техники, но эта тема пока не обсуждалась. Вашингтон внимательно следит за развитием событий, добавил посол.