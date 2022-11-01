Ученые нашли на Марсе пещеры, подходящие для жизни космонавтов

На Красной планете обнаружено более 1000 пещер. Но пригодны для жизни оказались только 9 из них.

Члены GSA (Американского геологического общества) указали на девять пещер, условия в которых наиболее пригодны для жизни людей близ поверхности Марса.

Температура на поверхности Красной планеты опускается ниже -65 градусов Цельсия. А радиационный фон в два с половиной раза выше, чем на МКС.

Поэтому, чтобы колонизировать Марс, людям на нем придется уйти "под землю".

Геологи тщательно изучили большой марсианский каталог пещер, которые были выявлены исследовательскими зондами.

Они пришли к выводу, что для жизни людей наиболее подходят девять из них.

Эти пещеры расположены на отдалении не меньше 100 километров от потенциального места высадки космонавтов и на минимальном расстоянии от 1000-метровых впадин, которые дают космическим кораблям больше времени для замедления в процессе движения по разреженной атмосфере Марса.

У этих пещер есть большие входные отверстия, величиной со стандартное футбольное поле.

Кроме того, у них достаточно большая площадь под поверхностью Красной планеты.