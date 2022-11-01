56-летняя итальянка Фулвия Пелегрино утверждает, что она не остановится, пока не будет выглядеть идеально
Уже более 10 лет Фулвия делает пластические операции. Она пережила уже более 150 процедур, включая имплантаты скул, липосакцию и подтяжки.
Фулвия потратился на операции более 87 тысяч долларов (6 млн.р.) и это ещё не предел.
И хотя Фулвию поддерживает её жена Марисса (Marissa), женщина признаёт, что часто подвергается дискриминации и унижениям в своём родном маленьком городке Певераньо (Peveragno) в Италии.
С 15 лет Фулвия знала, что с ней что-то не так, но ей приходилось подавлять свою природу из-за консервативной семьи.
Фулвия пыталась компенсировать свои страдания, выставляя напоказ мужественность, а наедине с собой одеваясь в женскую одежду.
Несмотря на трудности, с которым она сталкивается по сей день, Фулвия собирается продолжать делать операции.
16 лет назад Фульвия была.. обычным мужчиной. И однажды он подошел к своей супруге и заявил, что всю жизнь хотел стать женщиной.
Удивительно, но жена не только не противостояла этой идее, но и поддержала намерения своего супруга, подтолкнув его на встречу к мечте.
Опубликовано: Антон Райт
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России
Тайна хобота: почему слон может им есть и работать
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ
Российская армия нарушила производство на военных предприятиях Украины
Times: Трасс требовала вино и кофе во время посещения других стран