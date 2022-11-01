Энергетические напитки не заряжают вас энергией

Кто-то выпивает баночку энергетика утром, чтобы проснуться, а кто-то – вечером, чтобы подольше не ложиться спать и успеть подготовиться к экзаменам.

Считается, что энергетические напитки заряжают нас энергией.

Но на самом деле это не так.

Сахар, который входит в состав этих напитков, дает небольшой всплеск энергии, после чего вы испытывает упадок сил.

Другими словами, энергетики никакой энергией вас не заряжают, зато им прекрасно удается вызвать бессонницу, а еще ожирение.