Интерфакс: Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран
2022-11-01 14:28
Российская Федерация теперь будет поставлять нефтепродукты Ирана, сообщают СМИ.
Авторитетное российское информационное агентство "Интерфакс" сообщает о том, что Иран и Россия договорились о поставках нефтепродуктов.
"РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран", - говорится в сообщении телеграм-канала источника.
Напомним, что страны Запада так и не сумели договориться о введении потока цен на закупки российской нефти.
Президент же России Владимир Путин заявил, что в случае введении любого потолка цен РФ перестанет поставлять нефть.
Опубликовано: Николай Скира
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