Интерфакс: Россия начала поставки нефтепродуктов в Иран

Российская Федерация теперь будет поставлять нефтепродукты Ирана, сообщают СМИ.

Авторитетное российское информационное агентство "Интерфакс" сообщает о том, что Иран и Россия договорились о поставках нефтепродуктов.

"РФ начала своповые поставки нефтепродуктов в Иран", - говорится в сообщении телеграм-канала источника.

Напомним, что страны Запада так и не сумели договориться о введении потока цен на закупки российской нефти.

Президент же России Владимир Путин заявил, что в случае введении любого потолка цен РФ перестанет поставлять нефть.