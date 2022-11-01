Словарь Collins определил ключевое слово 2022 года и с ним трудно не согласится

Британский словарь Collins выбрал главное слово 2022 года и с ним многие согласятся.

Британский словарь Collins определил ключевое слово 2022 года. Им оказалось слово "permacrisis", образованное путем слияния слов "permanent" и "crisis" или перманентный кризис.

Сам термин "permacrisis" означает долгий период нестабильности и отсутствия безопасности. Именно этим одном словом Collins "охарактеризовал" весь 2022 год.