Новак: Россия приступила к изучению причин взрывов на «Северных потоках»
Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак сообщил, что российская сторона начала изучать причины взрывов на газопроводах «Северные потоки», однако официальных бумаг еще не подписано.
Александр Новак отметил, что в настоящее время проходят обследования имеющихся материалов дела. По его словам, специалисты Российской Федерации докладывают о сборе информации напрямую «Газпрому».
Данные с места чрезвычайного происшествия (ЧП) российская сторона собирается изучить и обнародовать в ближайшее время. Новак не назвал точных сроков, однако подчеркнул, что все пройдет максимально оперативно.
Новак указал на то, что российские специалисты уже обладают определенными данными, но он не может раскрыть всех деталей и подробностей, так как «они только приступили к работе».
26 сентября 2022 года стало известно о ЧП на четырех нитках газопроводов «Северные потоки». Через несколько дней президент РФ Владимир Путин заявил, что «Газпром» начал проводить обследование на месте взрывов.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Бывшая жена умершего боксера Писарева рассказала о подготовке к похоронам
19Fortyfive: Трасс сказала Блинкену «дело сделано» после взрыва «Северных потоков»
МО РФ: армия России нарушила производство на военных предприятиях ВСУ
19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ