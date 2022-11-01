Скабеева еле успокоила Попова в эфире передачи 60 минут, который не мог простить гостю шоу оскорбления

Скандал произошел в эфире выпуска ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. Муж и соведущий Скабеевой взбесился, когда гость программы стал коверкать его фамилию.

Ольге Скабеевой, которая является соведущей Евгения Попова на передаче "60 минут", а также его женой, с трудом удалось успокоить разбушевавшегося ведущего.

Дело в том, что Попов ненарочно назвал имя гостя ток-шоу неверно, после чего тот стал выгонять ведущего из студии и намеренно искажать его фамилию.

За это участник шоу получил "красную карточку" и вынужден был покинуть шоу. Свое требование Попов повторил не один раз.

Скабеева вынуждена была вмешаться, чтобы мужчины не подрались.