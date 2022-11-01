Очень простая процедура со смородиновыми кустами в ноябре даст свои плоды уже следующим летом
Смородины будущим летом будет очень много, для это вот чем нужно сейчас ее подкормить.
Очень простая процедура со смородиновыми кустами в ноябре даст свои плоды уже следующим летом. Из-за простого удобрения урожай ягод будет просто восхитительный.
Огородники никогда не забывают об этом простом методе. Благодаря ему весь год они едят смородиновое варенье и пьют полезные морсы.
Вам потребуется табачная пыль и древесная зола. Все это можно купить в магазине буквально за копейки.
Соотношение должно быть 1:4.
Смешайте ингредиенты, чтобы получилась более менее однородная масса.
Как только пройдет дождь и почва сырая, смело бегите в огород и присыпайте этой смесью растения. Можете обильно посыпать и листья.
Такой лайфхак защитит смородину от вредителей и болезней, а еще урожай будет просто великолепный.
Опубликовано: Антон Райт
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