Концерты Долиной часто находятся под угрозой срыва

Ларисе Долиной порой крайне нелегко совладать с эмоциями. Каждый раз, когда артистка готовится к выходу на сцену, ее коллега Игорь Бутман устраивает для нее настоящую пытку.

В Telegram-канале певица призналась, что манера артиста объявлять знаменитостей перед выступлением заставляет испытывать ее обширный спектр эмоций: начиная от смеха и заканчивая настоящей истерикой.

На концерте в Санкт-Петербурге Королеву застукали в окружении толпы детей. Похоже, певица собиралась исполнить вместе с ними «Маленькую страну».

Только вот едва не выпрыгивающая грудь жены Тарзана смутила не только публику, но и стилиста Татьяну Рындину.