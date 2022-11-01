Андрей Данилко рассказал о Константине Эрнсте все, что думает
Верка Сердючка признала, что не считала гендиректора ОРТ «исчадием ада», как предупреждали некоторые.
Андрей Данилко рассказал Катерине Гордеевой, которая признана иноагентом в России, всю правду о своем общении с гендиректором ОРТ Константином Эрнстом.
В передаче журналистки на YouTube певец признался, что их общение было комфортным и уважительным.
По словам Верки Сердючки, он обращался к Эрнсту по имени, но исключительно на "Вы".
Певец отметил, что руководитель Первого канала показался ему "нормальным". Ему "было комфортно с ним, не было какого-то страха".
"Так его демонизировали, как мне рассказывали, то это будто исчадие ада. У меня такого ощущения не было", - отметил Данилко.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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