Капуста, свекла и рыба эффективно очищают печень от токсинов
2022-11-01 18:30
Эти продукты способствуют естественному очищению печени без приема препаратов.
Свекла в сыром, вареном или запеченном виде блокирует в печени воспалительные процессы и способствует оттоку желчи.
Тушеная, отварная и сырая капуста ускоряет очищение печени от токсинов, особенно после приема статинов, и стабилизирует ее работу.
А жирная рыба содержит много ценных микроэлементов, которые препятствуют образованию вредных триглицеридов в печени.
Кроме того, для естественного очищения этого органа рекомендуется пить очищенную воду, в которую добавлен сок лимона. Этот напиток запускает обмен веществ и выводит токсины из организма.
Опубликовано: Наталья Павлова
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