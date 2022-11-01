Капуста, свекла и рыба эффективно очищают печень от токсинов

Эти продукты способствуют естественному очищению печени без приема препаратов.

Свекла в сыром, вареном или запеченном виде блокирует в печени воспалительные процессы и способствует оттоку желчи.

Тушеная, отварная и сырая капуста ускоряет очищение печени от токсинов, особенно после приема статинов, и стабилизирует ее работу.

А жирная рыба содержит много ценных микроэлементов, которые препятствуют образованию вредных триглицеридов в печени.

Кроме того, для естественного очищения этого органа рекомендуется пить очищенную воду, в которую добавлен сок лимона. Этот напиток запускает обмен веществ и выводит токсины из организма.