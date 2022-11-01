Чернослив эффективно защищает кости от перелома

Он особенно полезен для женщин после 50 лет, поскольку снижает риск развития остеопороза.

Этот уникальный сухофрукт богат природными веществами - полифенолами, которые обладают мощным антиоксидантным и противовоспалительным действием.

Также полифенолы снижают воспалительные процессы в клетках костей и защищают их от окисления, наступающего в результате повреждения свободными молекулами кислорода.

Если съедать несколько ягод чернослива каждый день, то значительно снижается риск остеопороза, переломов, улучшается здоровье костной ткани благодаря высокому содержанию пребиотиков.

Кроме того, пребиотики положительно влияют на рост полезной кишечной микрофлоры, что способствует улучшению пищеварения.