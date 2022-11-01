В блокадном Ленинграде ученые создали несколько изобретений, которые спасали многие жизни

В блокадном Ленинграде тоже было место науке, а некоторые изобретения ученых-ленинградцев стали спасительными для многих жителей города.

Даже во время страшнейшей блокады в сороковых годах научная жизнь в Ленинграде не прекращалась, но была переведена на другие рельсы. Теперь научная мысль служила спасению человеческих жизней. И среди героев этого фронта были ученые, которых можно смело называть героями, ведь их изобретения спасли не одного человека от неминуемой гибели.

А, между тем, имена и творения этих героев сегодня незаслуженно забыты, а вот о том, что ученые и профессора в Ленинграде в блокаду получали дополнительный паек, выдававшийся в специальных распределительных учреждениях, очень любят вспоминать и сегодня.

Впрочем, это тайной ни для кого не было и во время блокады. Для ученой элиты, а также для работавших на предприятиях людей, чье здоровье было подорвано и ослаблено предусматривались дополнительные пайки и специальные больницы, где их пытались поставить на ноги. И тем не менее, многие талантливые люди науки блокаду пережить так и не смогли. Но их вклад в дело жизни и победы был весьма значительным, что оправдывало их ценность.

Одним из научных изобретений блокадного Ленинграда была взрывчатка, изготовленная из глины, которая получила название СИНАЛ. Состояла она из глины и металлических опилок. И того, и другого в Ленинграде было много, поскольку накануне войны стартовало строительство метрополитена. Предложил эту простую в своей гениальности идею профессор Горного института Александр Назарович Кузнецов.

СИНАЛ производился тоннами, и использовался не только для защиты самого Ленинграда, но и поставлялся для обороны Москвы. Глиняной взрывчаткой начиняли даже ручные гранаты.

А вот в Институте витаминов под руководством Алексея Беззубова в условиях острого дефицита продовольствия ученые озадачились производством дрожжей из обычных древесных опилок. И весьма удачно. Полученный путем проведения сложных химических реакций белковый продукт был очень калорийным, что позволяло спасать жизни наиболее ослабленных пациентов. По энергетической ценности килограмм таких дрожжей приравнивался к килограмму мяса. Люди, получив такое питание буквально оживали. Но, увы, дрожжей не хватало на всех жителей города.

Там же был создан настой из хвойных иголок, который помогал предотвратить заболевание цингой. Ученые создали технологию переработки непищевой целлюлозы в пищевую, а также методику очистки технического казеина.

А осуществлять переправку людей по Ледовой дороге стало возможным за счет изобретения прибора Прогибограф, который позволял фиксировать малейшие колебания льда, и предотвращать уход машин, перевозивших людей и продовольствие под лед.