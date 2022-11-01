CNN: Иран готовит к отправке в России тысячу баллистических ракет и беспилотников

CNN со ссылкой на собственный источник сообщает, что Иран планирует поставить в Россию тысячу единиц оружия до конца этого года.

По словам источника, речь идет о дополнительных ударных беспилотниках и баллистических ракетах малой дальности класса «земля-земля».

В материале издания также сказано, что ранее Иран поставил в Россию около 450 беспилотников, которые уже используются на территории Украины.

По информации украинской стороны, ВСУ уже сбили более 300 иранских беспилотников.