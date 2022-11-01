Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов
2022-11-01 21:55
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает антироссийские санкции правильным решением, хотя они привели к отсутствию туристов из РФ.
Он отметил, что российским туристам не запрещали приезжать в Грецию, однако в этом году они практически не посещали страну.
По словам Мицотакиса, Греция платит свою цену, добросовестно выполняя санкционный пакет.
Ранее сообщалось, что туристам из России стало значительно сложнее получить шенгенскую визу.
Опубликовано: Светлана Репина
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Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов
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