Премьер-министр Греции прокомментировал отсутствие российских туристов

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает антироссийские санкции правильным решением, хотя они привели к отсутствию туристов из РФ.

Он отметил, что российским туристам не запрещали приезжать в Грецию, однако в этом году они практически не посещали страну.

По словам Мицотакиса, Греция платит свою цену, добросовестно выполняя санкционный пакет.

Ранее сообщалось, что туристам из России стало значительно сложнее получить шенгенскую визу.