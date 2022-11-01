Россия сможет обойти ограничения цен на нефть при помощи танкеров и союзников

Издание Oil Price утверждает, что Россия сможет обойти ограничения цен на нефть при помощи флота танкеров, а также своих союзников.

Авторы материала полагают, что сейчас ввести потолок цен на российскую нефть будет достаточно сложно.

Многие страны Европы могут отказаться от такой меры, поскольку это повлияет на поставки энергоносителей из России.

Помимо этого, российская нефть по-прежнему будет поступать на мировой рынок через дружественные РФ страны.