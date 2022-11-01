Wall Street Journal: Иран может в ближайшие часы начать военную операцию против Саудовской Аравии

Иран может в ближайшие часы начать военную операцию против Саудовской Аравии, — гласит издание Wall Street Journal.

Wall Street Journal: Саудовская Аравия поделилась разведданными с США и предупредила о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к усилению боевой готовности американских и других военных на Ближнем Востоке.

По данным источников, США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил. Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы собирается совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы делает это «в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов», говорится в статье.