Wall Street Journal: Иран может в ближайшие часы начать военную операцию против Саудовской Аравии
Иран может в ближайшие часы начать военную операцию против Саудовской Аравии, — гласит издание Wall Street Journal.
Wall Street Journal: Саудовская Аравия поделилась разведданными с США и предупредила о неминуемой атаке Ирана на цели в королевстве, что привело к усилению боевой готовности американских и других военных на Ближнем Востоке.
По данным источников, США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих вооруженных сил. Как пишет газета, саудовские официальные лица заявили, что Иран якобы собирается совершить атаки как на само королевство, так и на Эрбиль в Иракском Курдистане. Тегеран якобы делает это «в попытке отвлечь внимание от внутренних протестов», говорится в статье.
Опубликовано: Илья Крылов
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