Власти Киева не исключают, что город может на две недели остаться без электричества

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что из-за проведения ремонтных работ город и область могут остаться без электроэнергии на 2 недели.

Он отметил, что это реальная угроза, и власти готовятся к такой ситуации. Кулеба пояснил, что это возможно в случае дополнительных повреждений.

Глава администрации отметил, что при необходимости устранять повреждения в течение двух недель людям придется продержаться эти две недели.

Он также сообщил, что на данный момент без электроэнергии остаются около 400 тыс. абонентов в Киевской области.