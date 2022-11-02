Власти Киева не исключают, что город может на две недели остаться без электричества
2022-11-02 00:48
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил, что из-за проведения ремонтных работ город и область могут остаться без электроэнергии на 2 недели.
Он отметил, что это реальная угроза, и власти готовятся к такой ситуации. Кулеба пояснил, что это возможно в случае дополнительных повреждений.
Глава администрации отметил, что при необходимости устранять повреждения в течение двух недель людям придется продержаться эти две недели.
Он также сообщил, что на данный момент без электроэнергии остаются около 400 тыс. абонентов в Киевской области.
Опубликовано: Светлана Репина
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке
Власти Киева не исключают, что город может на две недели остаться без электричества
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»
Джо Байден в своем выступлении перепутал Украину с Ираком
Бизнесмен Тиньков удалил свой пост об отказе от гражданства России