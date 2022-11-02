Энтузиасты из немецкой деревни Зилла создали самый большой в мире мотоцикл

Руководитель проекта Тило Нёйбель из Harzer Bike назвал его попыткой создать свою версию «немецкого мотоцикла с коляской времен Второй мировой войны».

Его создатели говорят, что при изготовлении мотоцикла слушали Rammstein и ели сырое мясо.

На мотоцикле стоит двигатель V12 от советского среднего танка Т-55. Характеристики мотора -55 впечатляют: рабочий объем 38000 куб. см и мощность 620 л.с.

Несмотря на большую мощность, байк пока что не ездил быстро.

Размеры байка напоминают характеристики небольшого грузовика: 5,8 метра в длину, 2,8 метра в ширину, а вес превышает 4,3 тонны.

Мотоцикл-танк (панцер байк) настолько огромный, что он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый тяжелый мотоцикл в мире».

Panzerbike управляется удлиненным рулем, который лишь немного поворачивает переднее колесо. Поэтому колесо на коляске также управляемое с помощью отдельного штурвала.

Создатели назвали свое детище Katharina die Große и одновременно прицепили советский герб на переднюю часть коляски.

В оформлении Panzerbike широко использованы военные предметы и оружие: крылатая ракета на коляске, мины в качестве корпусов поворотников и противогаз в каске.