Энтузиасты из немецкой деревни Зилла создали самый большой в мире мотоцикл
Руководитель проекта Тило Нёйбель из Harzer Bike назвал его попыткой создать свою версию «немецкого мотоцикла с коляской времен Второй мировой войны».
Его создатели говорят, что при изготовлении мотоцикла слушали Rammstein и ели сырое мясо.
На мотоцикле стоит двигатель V12 от советского среднего танка Т-55. Характеристики мотора -55 впечатляют: рабочий объем 38000 куб. см и мощность 620 л.с.
Несмотря на большую мощность, байк пока что не ездил быстро.
Размеры байка напоминают характеристики небольшого грузовика: 5,8 метра в длину, 2,8 метра в ширину, а вес превышает 4,3 тонны.
Мотоцикл-танк (панцер байк) настолько огромный, что он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса как «самый тяжелый мотоцикл в мире».
Panzerbike управляется удлиненным рулем, который лишь немного поворачивает переднее колесо. Поэтому колесо на коляске также управляемое с помощью отдельного штурвала.
Создатели назвали свое детище Katharina die Große и одновременно прицепили советский герб на переднюю часть коляски.
В оформлении Panzerbike широко использованы военные предметы и оружие: крылатая ракета на коляске, мины в качестве корпусов поворотников и противогаз в каске.
Опубликовано: Антон Райт
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