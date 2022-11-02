Эксперты рассказали, как уменьшить вред от сидячего образа жизни
Когда вы работаете, непрерывно сидя более двух часов, то в позвоночнике начинают происходить изменения: развиваются застойные явления, спазмируются мышцы и сосуды.
Доктор Эдвард Ласовский из Американского совета по физической медицине и реабилитации рекомендует регулярно прибегать к следующим мерам:
По крайней мере каждые 30 минут вставайте и прохаживайтесь по комнате или офису.
Смотрите телевизор или разговаривайте по телефону стоя. Выиграете вдвойне: во первых, получите необходимую физическую нагрузку, во вторых, сократите время на болтовню и телик, потому что вряд ли кому то под силу делать это стоя часами.
Если вы работаете за столом, попробуйте отказаться от кресла. Купите стол с регулируемой высотой и занимайтесь делами стоя. Некоторые умудряются работать ещё и во время ходьбы на беговой дорожке.
По словам исследователей из Медицинского центра Ирвинга Колумбийского университета, даже лёгких, но постоянных физических нагрузок будет достаточно, чтобы снизить риск преждевременной смерти на 17%, а если при этом ещё бегать и кататься на велосипеде, то на все 35.
Опубликовано: Ангелина Крент
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Плетнева снялась в клипе-сказке к песне Вот и все, где роль Снежной королевы сыграла ее дочь Маруся
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»