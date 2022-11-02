Многие считают японцев и японские традиции самыми странными. Но индийские традиции не менее интересны.

Касты

Добавьте описание

Трудно поверить, но и в современной Индии сохранилось деление на касты.

Каста, как уровень в социальной иерархии, определяет, на ком человек может жениться, профессию или род деятельности, место жительства и даже правила приема пищи.

В Индии существует более 2000 каст, которые делятся на 4 кастовые группы или варны:

Брахманы – священники, ученые — самая образованная группа

Кшатрии – воины, правители

Вайшьи – земледельцы и ремесленники

Шудры – рабочие

Неприкасаемые

Пятая неофициальная группа - неприкасаемые, в последнее время чаще называемая далитами (угнетенными), занимается самой тяжелой и грязной работой, которая может «осквернить» представителей высших каст, такой как забой и разделка скота, выделка кожи. К далитам относятся около 17% населения Индии.

Впрочем, деление на касты хоть и медленно, но утрачивает свое значение, особенно в городах в образованной среде.