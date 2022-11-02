Врачи назвали причины, по которым стоит начать спать в носках

Многие люди не могут ходить босиком и поэтому постоянно носят носки.Даже ложатся спать, не снимая этот элемент белья.

Ты победишь бессонницу и быстро заснешь:

Секрет прост: носки улучшают терморегуляцию организма и способствуют расширению сосудов. Это, в свою очередь, приводит к равномерному распределению тепла по телу. Она объясняет именно этот процесс.

Это связано с тем, что, одна из причин бессонницы – нарушение теплообмена. Проще говоря, пока ты мерзнешь, уснуть не получится. Ты ворочаешься, крутишься и ищешь удобную позу, а надо просто согреть ноги.

Согласно заявлениям специалистов Американского национального фонда по проблемам сна, тепло ног служит для мозга сигналом о том, что пора засыпать. Как только ноги перестанут мерзнуть, ты упадешь в объятия Морфея. На эту тему даже провели глобальное исследование.

Подопытных разделили на две группы, одна из которых спала в носках, а вторая — нет. Так вот, первые засыпали быстрее и их сон был спокойнее и крепче.

Ты забудешь про ночные приливы:

Тем, кто страдает ночными приливами жара или холода, стоит попробовать сон в носках. Это способствует расширению сосудов в ногах и улучшает кровообращение. Тепло распределится от ног по всему телу и стабилизирует скачки температуры, сократив число неприятных приступов.

Пятки станут гладкими, а ноги ухоженными:

Тем, у кого сухие пятки однозначно стоит надевать на ночь носки, предварительно намазав ноги питательным кремом. Под парой чистых хлопковых носочков увлажняющий состав хорошенько впитается, и кожа станет гораздо мягче и нежнее. Результат заметен уже после первого применения.

Интимная жизнь станет ярче:

Понятное дело, что интимная близость в носках скорее предмет шуток про секс в супружеской жизни, чем показание к действию. Но этот элемент нательного белья действительно может усилить оргазм.

Голландские ученые из Университета Гронингера обнародовали результаты необычного исследования, согласно которым одна группа участниц надевала носки перед сексом, а другая оголяла ступни. У 80% женщин, занимавшихся любовью в носках, ощущения стали острее, а достижении оргазма было гарантированным.

Во второй группе результат составил только 50%.

Ты станешь мыслить позитивнее:

Еще одна причина надеть на ночь носки базируется на мнении китайских врачей. Специалисты по традиционной китайской медицине верят, что это поможет избежать холода, вытягивающего и людей жизненную энергию.

Сон в носках, по их мнению, улучшает кровообращение (тут они полностью солидарны с западными коллегами), возвращает вкус к жизни и дарит женщинам позитивный настрой.