Эксперты рассказали, что неправильное заваривание чая превращает его в яд
Чаще чем чай, люди употребляют только воду. Этот универсальный напиток уважают как в западном, так и восточном мире.
Польза чая:
Ученые уверяют, что употребление черного чая влияет на снижение риска внезапной смерти.
Также наблюдение выявило связь между черным чаем и уменьшением риска развития других заболеваний, например:
Снижение риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Снижение риска развития диабета
Снижение риска инсульта
Вред чая:
В то же время ученые медицинского факультета Пекинского университета провели исследования и выяснили, что общий риск развития рака у людей, которые заваривали и потребляли более четырех грамм чая в день, был выше на 26%. Например, риск развития рака легких и желудка увеличивался на 62% и 29%. Скорее всего, из-за кофеина в напитке.
Чай полезен при правильном заваривании. Его негативное воздействие возникает в случаях.
Крепкий чай:
Крепкий чай препятствует усвоению железа, вредит костной ткани, а повышенная доза кофеина, теофиллина и других веществ может вызывать тошноту, бессонницу и головную боль.
Чай, который заваривался слишком долго:
Слишком долгое заваривание чайных листьев создает среду для размножения бактерий.
Плесневелый чай:
Да-да, не удивляйся. Многих плесень в заварке не пугает, а зря. Такой чай содержит микроорганизмы, которые могут вызвать головокружение, диарею и даже некроз органов.
Слишком горячий чай:
Употребление слишком горячего чая повреждает слизистую оболочку полости рта и пищевода, вызывая язвы, что увеличивает риск развития рака.
Опубликовано: Ангелина Крент
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