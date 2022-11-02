Эксперты рассказали, что неправильное заваривание чая превращает его в яд

Чаще чем чай, люди употребляют только воду. Этот универсальный напиток уважают как в западном, так и восточном мире.

Польза чая:

Ученые уверяют, что употребление черного чая влияет на снижение риска внезапной смерти.

Также наблюдение выявило связь между черным чаем и уменьшением риска развития других заболеваний, например:

Снижение риска внезапной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Снижение риска развития диабета

Снижение риска инсульта

Вред чая:

В то же время ученые медицинского факультета Пекинского университета провели исследования и выяснили, что общий риск развития рака у людей, которые заваривали и потребляли более четырех грамм чая в день, был выше на 26%. Например, риск развития рака легких и желудка увеличивался на 62% и 29%. Скорее всего, из-за кофеина в напитке.

Чай полезен при правильном заваривании. Его негативное воздействие возникает в случаях.

Крепкий чай:

Крепкий чай препятствует усвоению железа, вредит костной ткани, а повышенная доза кофеина, теофиллина и других веществ может вызывать тошноту, бессонницу и головную боль.

Чай, который заваривался слишком долго:

Слишком долгое заваривание чайных листьев создает среду для размножения бактерий.

Плесневелый чай:

Да-да, не удивляйся. Многих плесень в заварке не пугает, а зря. Такой чай содержит микроорганизмы, которые могут вызвать головокружение, диарею и даже некроз органов.

Слишком горячий чай:

Употребление слишком горячего чая повреждает слизистую оболочку полости рта и пищевода, вызывая язвы, что увеличивает риск развития рака.