Врачи рассказали, почему темнеет в глазах, когда встаёте, и что с этим делать

APS
2022-11-02 18:22

Когда при попытке подняться из положения сидя или лежа, мир на несколько секунд вдруг оказывается в полной темноте и кажется, что и сам ты проваливаешься в бездну, это становится настоящей проблемой.

Такое состояние называется ортостатической гипотензией. При резком подъёме из положения лёжа кровь начинает приливать к ногам, уменьшая объём крови в верхних отделах тела. При этом часто возникает темнота в глазах. Нередко встречается повышенное сердцебиение. 

Это связно с тем, что организм увеличивает частоту сердечных сокращений и сужает сосуды тела, чтобы мы не потеряли сознание от недостатка крови в головном мозге. Отсюда, кстати, и головокружение, и шум в ушах. Ортостатическая гипотензия характерна для 4-30 % людей разного возраста и далеко не всегда связана с наличием заболевания. 

Что же делать? Просто переждать такое состояние.  Рекомендуется сесть или же упереться в зафиксированный предмет. Если это состояние беспокоит вас регулярно, чаще 1 раза в неделю, лучше обратиться к неврологу.

Опубликовано: Ангелина Крент