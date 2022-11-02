Врачи рассказали, почему темнеет в глазах, когда встаёте, и что с этим делать
Когда при попытке подняться из положения сидя или лежа, мир на несколько секунд вдруг оказывается в полной темноте и кажется, что и сам ты проваливаешься в бездну, это становится настоящей проблемой.
Такое состояние называется ортостатической гипотензией. При резком подъёме из положения лёжа кровь начинает приливать к ногам, уменьшая объём крови в верхних отделах тела. При этом часто возникает темнота в глазах. Нередко встречается повышенное сердцебиение.
Это связно с тем, что организм увеличивает частоту сердечных сокращений и сужает сосуды тела, чтобы мы не потеряли сознание от недостатка крови в головном мозге. Отсюда, кстати, и головокружение, и шум в ушах. Ортостатическая гипотензия характерна для 4-30 % людей разного возраста и далеко не всегда связана с наличием заболевания.
Что же делать? Просто переждать такое состояние. Рекомендуется сесть или же упереться в зафиксированный предмет. Если это состояние беспокоит вас регулярно, чаще 1 раза в неделю, лучше обратиться к неврологу.
Опубликовано: Ангелина Крент
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