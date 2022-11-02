Германия заявила о таинственных воронках на месте взрывах на «Северных потоках»
Оператор "Северного потока-1» компания Nord Stream AG сообщила в среду о завершении сбора исходных данных на месте повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции.
На морском дне были обнаружены две воронки глубиной от 3 до 5 метров. Они являются производными от взрыва.
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были повреждены в конце сентября в двух районах — к юго-востоку от Борнхольма и к северо-востоку от острова. Некоторые повреждения находятся в исключительной экономической зоне Дании.
Вскоре после этого Nord Stream AG отправила российское судно "Нефрит" в Балтийское море для проведения предварительного расследования.
Расследованием взрывов занимается шведская прокуратура, которая после первоначального осмотра мест повреждения труб заявила в начале октября, что подозрения о возможности диверсий на газопроводах "Северный поток" усилились.
Отдельные проверки мест повреждений на "Северном потоке" также провели датские и немецкие власти.
Напомним, в субботу, 29 октября Минобороны России заявило, что ответственность за повреждение газопровода "Северный поток" несет одно из подразделений британского Королевского флота.
Опубликовано: Николай Скира
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