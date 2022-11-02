Продукты, которые стоит перестать есть после 30 лет
Каждый возраст выдвигает свои требования к правильному питанию. Ведь именно оно отвечает за хорошее самочувствие, поддержание нормального веса и отличного настроения.
Сахар:
Избыток сахара может привести к снижению чувствительности к инсулину. Кроме того, он ускоряет появление морщин.
Соль:
Совсем отказываться от нее не нужно, но сократить количество обязательно стоит. Соль способна повысить давление и увеличивает риск инсульта.
Алкоголь:
Прежде всего, он очень калорийный. Также повышает уровень инсулина.
Кофеин:
Плохо действует на нервную систему, нарушая сон. А недостаток сна ускоряет старение.
Сливки:
Они слишком жирные, плохо влияют на вес, сердце, суставы, работу мозга и гормоны
Маргарин:
Трансжиры, которые входят в его состав, плохо влияют на сердце и суставы, вызывая заболевания.
Колбаса:
Нитраты могут вызвать рак, натрий - обезвоживание, насыщенные жиры повышают риск возникновения болезней сердца.
Еда быстрого приготовления: В них содержится много сахара, соли и химических добавок.
Жирные соусы:
Майонез, кетчуп и другие подобные соусы содержат очень много вредных ингредиентов.
Опубликовано: Ангелина Крент
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