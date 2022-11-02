Продукты, которые стоит перестать есть после 30 лет

Каждый возраст выдвигает свои требования к правильному питанию. Ведь именно оно отвечает за хорошее самочувствие, поддержание нормального веса и отличного настроения.

Сахар:

Избыток сахара может привести к снижению чувствительности к инсулину. Кроме того, он ускоряет появление морщин.

Соль:

Совсем отказываться от нее не нужно, но сократить количество обязательно стоит. Соль способна повысить давление и увеличивает риск инсульта.

Алкоголь:

Прежде всего, он очень калорийный. Также повышает уровень инсулина.

Кофеин:

Плохо действует на нервную систему, нарушая сон. А недостаток сна ускоряет старение.

Сливки:

Они слишком жирные, плохо влияют на вес, сердце, суставы, работу мозга и гормоны

Маргарин:

Трансжиры, которые входят в его состав, плохо влияют на сердце и суставы, вызывая заболевания.

Колбаса:

Нитраты могут вызвать рак, натрий - обезвоживание, насыщенные жиры повышают риск возникновения болезней сердца.

Еда быстрого приготовления: В них содержится много сахара, соли и химических добавок.

Жирные соусы:

Майонез, кетчуп и другие подобные соусы содержат очень много вредных ингредиентов.