Учитель Януш Корчак согласился погибнуть в газовой камере, чтобы остаться вместе с приговоренными к смерти детьми

Педагог и врач Януш Корчак решил принести себя в жертву только чтобы остаться с обреченными на гибель в газовой камере детьми.

Имя Януша Корчака навсегда осталось в истории примером мужества, любви и самопожертвования во имя профессионального долга и ближних. На момент, когда нацисты оккупировали Польшу, он уже был достаточно известным доктором, учителем и автором книг по педагогике, которой он посвятил всю свою жизнь.

Корчак работал в основанном им Доме сирот. Туда поместили среди прочих и еврейских детей. Януш Корчак был среди персонала этого заведения. А когда фашистское руководство решило расформировать учреждение, и умертвить его воспитанников в газовой камере в Треблинке, Корчак принял осознанное решение пойти вместе с ними, хотя выбор в пользу жизни у него был. Нацисты не гнали его вместе с остальными на неминуемую погибель. Так он решил сам.

Те, кто был свидетелями, вспоминали потом, что, когда газовую камеру открыли, все увидели, что погибший Януш Корчак обнимает тела умерщвленных детей. А те, кого он не смог обнять, приняли смерть, прижавшись в свои последние минуты к учителю и доктору. Всего от газа погибло тогда двести детей, и один смелый героический взрослый. Человек с большой буквы.

У наших современников может возникнуть вопрос о том, насколько такая жертва могла быть оправданной, ведь детей Корчак все равно спасти не мог, но он, очевидно, думал не так, как мы. Поэтому было бы интересным узнать, что это была за личность.

Настоящее имя Януша Корчака Генрик Гольдшмидт. Он происходил из семьи евреев, принявших христианство. С ранних лет его возмущала несправедливость мира и неравенство людей, и он мечтал, что однажды это изменится.

Сначала Корчак учился в русской гимназии, а потом в медуниверситете в Варшаве. Он ездил в Швейцарию на практику, где познакомился с педагогическими принципами Песталоцци. На каникулах он работал детским врачом, и мечтал создать новый тип детского дома, основанный на гуманистических принципах.

В 1911-м году Корчак осуществил свою мечту. На деньги благотворителей был создан Дом сирот, где воспитание основывалось на организованном детском самоуправлении, что предотвращало насилие и несправедливость в коллективе.

Януш Корчак воспринимал педагогику в более широком смысле, чем это принято, и утверждал, что это наука о воспитании человека, а не только ребенка. Его сильно расстраивали фашистские настроения поглотившие европейские страны. Он сознательно отказался обзаводиться семьей, и посвятил себя детям-сиротам. И до сих пор актуальной остается книга Януша Корчака под названием Как любить ребенка.