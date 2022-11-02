Сын Анны Герман Збигнев Тухольский-младший не желает иметь ничего общего с наследием своей великой матери

Збигнев Тухольский-младший, сын Анны Герман, сегодня не хочет соприкасаться с творческим наследием своей знаменитой матери.

Обладательница невероятно красивого и сильного голоса Анна Герман сделала блистательную карьеру на сцене, а вот семейная жизнь устроилась у певицы достаточно поздно. Своего единственного сына она родила в возрасте тридцати девяти лет, хотя мальчика могло бы и не быть. Проблемы со здоровьем едва не поставили крест на мечтах знаменитости о материнстве.

Когда Анна узнала о своей беременности, врачи единогласно советовали ей сделать аборт, поскольку последствия перенесенной ранее Анной аварии существенно ослабили ее здоровье. Риск потерять беременность или даже погибнуть при родах был у нее весьма велика, но певица решила рискнуть. Вынашивая своего сына, она даже отказалась от приема важнейших для нее лекарств, чтобы они не нанесли вреда плоду.

К счастью, малыш родился здоровым, и Анна выжила. Она назвала ребенка в честь своего мужа Збигневом. Но счастье супругов продлилось недолго. Малышу было всего четыре года, когда его матери поставили диагноз: онкология костной системы. Несмотря на все усилия докторов, певица умерла в конце лета 1982-го года. Збигневу-младшему было на тот момент всего шесть лет.

Ребенок по натуре рос тихим и замкнутым, а, лишившись любимой мамы, стал еще более отстраненным. Бабушка Ирма, мать Анны, и отец делали все возможное, чтобы компенсировать ребенку нехватку матери, но сделать это в полной мере было, понятное дело, невозможно. Ходили даже слухи, что у Збигнева диагностировал аутизм. Впрочем, официально это не подтверждено.

Сын Анны Герман унаследовал от матери великолепный голос, и даже пел одно время в церковном хоре, но профессионально заниматься пением не стал, а отдал предпочтение технике. В 2008-м году он даже защитил диссертацию в сфере железнодорожного транспорта.

С детства Збигнев отказывался слушать записи песен своей матери, поскольку это причиняло ему сильную боль. Редкое интервью он дал только после выхода фильма об Анне Герман в 2013-м году.

Сейчас Збигневу сорок шесть лет, он не женат, живет с отцом и довольствуется своей небольшой зарплатой, хотя по закону мог получать солидные авторские отчисления, как наследник матери. Но ни он, ни отец, который также мог заявить финансовые права на наследие Анны Герман, никогда этого не делали! Трудно сказать почему, но, скорее всего, оба считают аморальным зарабатывать на памяти дорогого обоим мужчинам человека, отсутствие которого для каждого из них своя незаживающая рана.