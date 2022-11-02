Разин: видео с Шатуновым будут удалены из интернета

Разин: видео с лидером группы «Ласковы май» Юрием Шатуновым будут удалены из интернета.

По заявлениям Андрея Разина, который продюсирует группу «Ласковы май» в течение трех месяцев все материалы, связанные с Юрой Шатуновым и самой группой "Ласковый май", будут заблокированы и удалены из интернета, все видео группы будут доступны только на его двух YouTube-каналах.

Так же Андрей Разина заявил на своем YouTube-канале, он собирается перезапустить группу «Ласковы май» ужк с молодыми и неизвестными массам исполнителями эстрады.